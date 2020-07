Serie A, anticipi e posticipi 36a e 37a giornata: la programmazione tv

La Lega Serie A ha ufficializzato anticipi e posticipi della 36a e 37a giornata di Serie A: il calendario con la programmazione tv

La Lega Serie A ha ufficializzato il calendario della 36a e 37a giornata di Serie A: tra gli anticipi del terzultimo turno di campionato spicca Milan-Atalanta, in programma il 24 luglio alle 21.45. Per il turno successivo, invece, il big match Inter-Napoli si giocherà in anticipo: appuntamento il 28 luglio sempre alle 20.45. Per le gare su DAZN, il 29 luglio giocherà la Juventus a Cagliari.

Questo il quadro completo con data, orario e programmazione tv:

36A GIORNATA

24/7 21.45 Milan-Atalanta Sky

25/7 17.15 Brescia-Parma Sky

25/7 19.30 Genoa-Inter Sky

25/7 21.45 Napoli-Sassuolo DAZN

26/7 17.15 Bologna-Lecce DAZN

26/7 19.30 Cagliari-Udinese DAZN

26/7 19.30 Verona-Lazio Sky

26/7 19.30 Roma-Fiorentina Sky

26/7 19.30 SPAL-Torino Sky

26/7 21.45 Juventus-Sampdoria Sky

37A GIORNATA

28/7 19.30 Parma-Atalanta DAZN

28/7 21.45 Inter-Napoli Sky

29/7 19.30 Verona-SPAL DAZN

29/7 19.30 Lazio-Brescia Sky

29/7 19.30 Sampdoria-Milan Sky

29/7 19.30 Sassuolo-Genoa Sky

29/7 19.30 Udinese-Lecce Sky

29/7 21.45 Cagliari-Juventus DAZN

29/7 21.45 Fiorentina-Bologna Sky

29/7 21.45 Torino-Roma Sky