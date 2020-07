Pagelle e tabellino Atalanta-Brescia: i voti della prima frazione

Le pagelle ed il tabellino della partita tra Atalanta e Brescia valida per l’anticipo della 33esima giornata di Serie A: i voti del primo tempo

PAGELLE TABELLINO ATALANTA BRESCIA PRIMO TEMPO/ Anticipo della 33esima giornata che si disputa tra Atalanta e Brescia. Pronti, via e la ‘dea’ è già in vantaggio con Pasalic che servito in aera da Malinovskyi fa 1-0. Immediato il pareggio del Brescia con Torregrossa, che dopo aver sbagliato un’occasione fa 1-1. Nuovo vantaggio Atalanta che arriva al 25′ con Gosens che serve De Roon al centro dell’area che di prima con il destro insacca alle spalle di Andrenacci. Subito 3-1 ‘dea’ con un sinistro potentissimo di Malinovskyi dalla distanza. Brescia che crolla al 31′ con Zapata che di testa sfrutta l’assist di Gosens per il 4-1. Prima frazione che si chiude dunque con la squadra di Gasperini che dilaga.

ATALANTA

Sportiello 6

Sutalo 6

Caldara 4.5

Djimsiti 5.5

Castagne 6

De Roon 7

Tameze 6

Gosens 7

Malinovskyi 8

Pasalic 7

D. Zapata 7

All. Gasperini 7

BRESCIA

Andrenacci 6

Mateju 5

Chancellor 4.5

Mangraviti 5.5

Semprini 5

Bjarnason 5.5

Viviani 5

Dessena 5.5

Spalek 5.5

Torregrossa 7

A. Donnarumma 5.5

All. Lopez 5

Arbitro: Manganiello 6

TABELLINO

ATALANTA-BRESCIA 4-1 (risultato parziale)

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Sutalo, Caldara, Djimsiti; Castagne, De Roon, Tameze, Gosens; Malinovskyi, Pasalic; D. Zapata. A disposizione: Gollini, Rossi, Palomino, Czyborra, Bellanova, Toloi, Hateboer, Colley, Da Riva, Freuler, Gomez, Piccoli. All. Gasperini

BRESCIA (4-4-2): Andrenacci; Mateju, Chancellor, Mangraviti, Semprini; Bjarnason, Viviani, Dessena, Spalek; Torregrossa, A. Donnarumma. A disposizione: Abbrandini, Sabelli, Gastaldello, Papetti, Zmrhal, Ndoj, Tonali, Skrabb, Aye, Ghezzi. All. Lopez

Arbitro: Gianluca Manganiello (sezione di Pinerolo)

Var: Fabrizio Pasqua (sezione di Tivoli)

Ammoniti:

Espulsi:

Marcatori: 2′ Pasalic, 8′ Torregrossa, 25′ De Roon, 28′ Malinovskyi, 30′ Zapata