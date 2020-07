Juventus, Moggi: “Ecco il problema di Sarri”

Luciano Moggi analizza il momento della Juventus. L’ex dirigente bianconero non vede in Maurizio Sarri il problema. Ecco le sue parole

Non convince l’avventura alla Juventus di Maurizio Sarri. La squadra bianconera non appare migliorata rispetto a quella guidata da Massimiliano Allegri.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Luciano Moggi, intervenuto ai microfoni di ‘Radio Amore’ ha davvero pochi dubbi: “La Juventus di Sarri non è che stia facendo grandi cose, vince perché ha grandi campioni, ha Ronaldo che porta avanti i risultati. Ma come gioco è perfettamente uguale a quella di Massimiliano Allegri, anzi la sua aveva anche la migliore difesa e il miglior attacco del campionato. Secondo me il problema di Sarri non è legato a Sarri stesso, ma è legato a chi vuole vincere migliorando il gioco, per farlo bisogna cambiare giocatori e prendere pedine adatte a questo scopo”.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, annuncio bomba: “Ho parlato con Ronaldo”

Sassuolo-Juventus, Sarri: “Pjanic ci sarà” | Titolare a rischio