Calciomercato Verona, il rinnovo non basta per Juric

Il Verona presto potrebbe ufficializzare il rinnovo di Juric: la firma però potrebbe non significare permanenza

Il Verona ha in pugno il rinnovo di contratto di Ivan Juric: come riferisce la ‘Gazzetta dello Sport’, c’è l’accordo per il prolungamento fino al 2022 dell’allenatore croato. La firma dovrebbe arrivare a breve, così come l’annuncio ufficiale. Questo però non garantirebbe la permanenza del tecnico sulla panchina dell’Hellas. Resta, infatti, in piedi il pressing della Fiorentina che ha puntato proprio su Juric per la prossima stagione al posto di Iachini.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Fiorentina,’indizio’ Ribery: arriva Mandzukic

Tutto ancora in piedi quindi con il Verona che sta vivendo un’annata molto positiva: nona in campionato con 44 punti, i veneti sono ancora potenzialmente in corsa per un posto in Europa League e in questa stagione hanno lanciato diversi calciatori. Da Amrabat, acquistato proprio dalla Fiorentina, ad Rahmani (comprato dal Napoli), passando per Kumbulla, corteggiato da Inter e Lazio.