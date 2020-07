Il Torino punta anche ai talenti della Serie B per rinforzarsi: il nuovo ds Vagnati ha puntato un giovane del Venezia

Il nuovo Torino è pronto a ripartire con un nuovo corso. Prima la salvezza, certo, ma la stagione deludente che non ha ancora escluso una clamorosa retrocessione in Serie B, ha dato il là alla possibile rivoluzione. Il nuovo ds Vagnati, ancora in attesa di conoscere il futuro di Longo in panchina, ha puntato anche i talenti della Serie B. Come riporta ‘Seriebnews.com’, l’ex dirigente della Spal ha messo gli occhi su Luca Fiordilino, 23enne centrocampista che si sta mettendo in mostra con la maglia del Venezia. Ancora nessuna trattativa, ma l’interesse granata è concreto.