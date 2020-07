Calciomercato Napoli, L’Equipe conferma CM.IT: arriva Osimhen

Osimhen a un passo del Napoli: l’attaccante del Lille, secondo L’Equipe, potrebbe svolgere entro giovedì le visite mediche con i partenopei.

Victor Osimhen è sempre più vicino al Napoli. La fumata bianca, come anticipato da Calciomercato.it, è a un passo e in queste ore è in corso un vertice a Olbia per definire tutti i dettagli di un affare che, nelle cifre, sarà storico. In Francia confermano le nostre indiscrezioni di queste ore: secondo ‘L’Equipe’, l’attaccante avrebbe dato il suo sì al club di De Laurentiis, grazie a una proposta d’ingaggio da top player.

L’affare, secondo i transalpini, batterà anche il record di Nicolas Pepé, ceduto un anno fa all’Arsenal per 80 milioni. Il costo totale dell’operazione col Lille sarebbe infatti di 81 milioni di euro, comprensivi del cartellino di Adam Ounas, nell’ultima stagione al Nizza. L’accelerata è entrata nella sua fase decisiva e L’Equipe ipotizza addirittura visite mediche in arrivo entro giovedì, con firma di un contratto quinquennale per il nigeriano classe ’98.

