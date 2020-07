Calciomercato Juventus, terzino nel mirino | Occhi sul gioiello dell’Ajax

La Juventus è a caccia di un nuovo esterno basso. Paratici starebbe pensando a Sergino Dest, terzino destro classe 2000 dell’Ajax

La scorsa estate Juventus e Ajax hanno intensificato i rapporti culminati con l’acquisto da parte dei bianconeri del talentuoso de Ligt. Un investimento pesante che a distanza di mesi sta iniziando a ripagare i giusti dividendi. I ‘Lancieri’ restano una grande fucina di talenti e Paratici e soci sembrano intenzionati a fare il bis andando a bussare nuovamente dalle parti di Amsterdam. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Secondo quanto riferito dal ‘Corriere di Torino’ i due club potrebbero parlare di Sergino Dest, esterno basso classe 2000 che in questa stagione si è ritagliato un ruolo da protagonista nell’Ajax nonostante la giovanissima età. 5 assist in 20 apparizioni in Eredivisie per lo statunitense nato in Olanda assistito da Jonathan Barnett che con la Juventus ha recentemente chiuso il rinnovo di Wojciech Szczesny.

