Calciomercato Juventus, annuncio bomba: “Ho parlato con Ronaldo”

In casa Juve tiene sempre banco il futuro di CR7. Rispunta la pista Manchester United dopo la rivelazione di Solskjaer.

La Juventus fatica ad esprimere un bel gioco, ma grazie ai colpi dei suoi campioni in attacco ha messo quasi in cassaforte il nono scudetto di fila. Nel giorno in cui si avvicina la firma del rinnovo del contratto di Paulo Dybala, però, si registrano nuove voci sul possibile addio di Cristiano Ronaldo. Quasi a testimonianza del fatto che il rapporto tra i due non sia proprio idilliaco, tanto che lo stesso tecnico Sarri ha avuto più di qualche problema a farli coesistere. Per CR7 si potrebbe prospettare un clamoroso ritorno al Manchester United dopo le rivelazioni del manager norvegese Ole Gunnar Solskjaer.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, occhi sul gioiello dell’Ajax: le ultime

Commentando il grande acquisto lo scorso gennaio di Bruno Fernandes, fantasista portoghese decisivo finora nella rincorsa a quel quarto posto che vorrebbe dire ritorno in Champions League, Solskjaer ha svelato al ‘Daily Express’ che “ho avuto ottimi rapporti dai nostri scout e dai nostri analisti, ma poi ho chiamato anche il suo connazionale Cristiano Ronaldo e anche lui me ne ha parlato benissimo”. Una telefonata nella quale si sarebbe parlato anche del futuro del cinque volte Pallone d’Oro: difficile pensare che la Juve possa cederlo, ma i tifosi dei ‘Red Devils’ sognano.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, non solo Inter: anche il Psg su Todibo

Calciomercato, la Juventus ha scelto: ecco l’erede di Higuain