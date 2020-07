Coronavirus, ancora un caso in NBA: positivo Westbrook

Westbrook, stella dei Rockets, ha dato l’annuncio sui social con un breve comunicato della sua positività al Coronavirus

La NBA si sta preparando nella bolla di Orlando per completare la stagione 2019/2020 dopo la lunghissima pausa per il Coronavirus. L’allarme però non è ancora rientrato ed anzi continuano a fioccare casi di positività in America anche tra i cestisti USA. L’ultimo è quello di Russell Westbrook, stella degli Houston Rockets che sui social ha annunciato di avere il Covid-19: “Sono risultato positivo al Covid-19 prima di partire con la squadra per Orlando. Mi sento bene, sono in quarantena e non vedo l’ora di raggiungere i miei compagni quando mi verrà permesso di farlo. Grazie a tutti quelli che si sono fatti sentire per starmi vicino. Per favore, prendete questo virus seriamente: rimanete al sicuro e indossate la mascherina”

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Coronavirus, bollettino 13 luglio: 169 contagi, 13 vittime

Nba, un anello per monitorare la positività al Coronavirus