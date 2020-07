L’esterno argentino Lucas Ocampos ha rilasciato una lunga intervista nella quale ha parlato anche di Cristiano Ronaldo e Mario Balotelli

Grande stagione a Siviglia per Lucas Ocampos che sembra aver finalmente trovato la sua dimensione definitiva. L’esterno argentino classe 1994 ha rilasciato una lunga intervista ad ‘Olè’ nella quale ha parlato anche di Cristiano Ronaldo, calciatore a cui è stato spesso accostato: “Sono stato un suo grande fan quando ero un ragazzo. Nel 2009, quando il Manchester United di Cristiano era di gran moda, c’era anche Carlitos Tevez. Ricordo che in quel periodo in Argentina mi alzavo per guardare le partite. Non era così facile in quel momento, YouTube era appena iniziato e ricordo che c’era un cyber vicino a casa, ho guardato video, ho provato ad esercitarmi… La verità è che è un giocatore che mi è sempre piaciuto e che ho sempre ammirato. Cristiano argentino? No,no … mi sento come un giocatore che ha le stesse caratteristiche. Il mio gioco si basa su quello, sul potere fisico, sugli sprint e su tutte quelle cose che mette in evidenza. Ma ovviamente è a distanza di anni luce”.

BALOTELLI – “Balotelli è un fenomeno. La gente pensa che sia pazzo, ma è un pazzo simpatico. È un giocatore che fa ridere molto gli spogliatoi e sul campo ti porta molte cose. Ti diverti, è un personaggio”.

