Voti e tabellino di Inter-Torino, match valevole per la 32° giornata del campionato di Serie A. Granata in vantaggio all’intervallo grazie alla rete di Belotti

L‘Inter delude anche questa sera nel match di San Siro contro il Torino. Capitan Handanovic al 17′ la combina grossa: manca la presa, recapitando la sfera sui piedi di Belotti per il facile tap-in del bomber granata, al sesto sigillo consecutivo in campionato. Lautaro, ancora all’asciutto, sciupa una ghiotta occasione per il pareggio. Il solo Sanchez non basta all’undici di Conte per impensierire l’attenta difesa ospite. Incerta la retroguardia nerazzurra, nel ‘Toro’ positiva la prova di Ansaldi nel ruolo di mezzala.

INTER

Handanovic 4

Godin 5,5

de Vrij 5,5

Bastoni 5,5

D’Ambrosio 6

Brozovic 5,5

Gagliardini 5,5

Young 6

Borja Valero 6

Sanchez 6,5

Lautaro Martinez 5,5

All: Conte 5

TORINO

Sirigu 6,5

Izzo 6

N’Koulou 6,5

Bremer 6

De Silvestri 6

Meite 6,5

Rincon 6

Ansaldi 6,5

Ola Aina 6

Verdi 5,5

Belotti 7

All: Longo 6,5

Arbitro: Massa 6

TABELLINO

Inter-Torino 0-1 – 17′ Belotti

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Brozovic, Gagliardini, Young; Borja Valero; Sanchez, Lautaro Martinez. A disposizione: Padelli, Berni, Ranocchia, Asamoah, Eriksen, Esposito, Pirola, Agoume, Biraghi, Skriniar, Candreva. Allenatore: Antonio Conte

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Bremer; De Silvestri, Meite, Rincon, Ansaldi, Ola Aina; Verdi, Belotti. A disposizione: Ujkani, Rosati, Lyanco, Lukic, Singo, Greco, Edera, Berenguer, Millico, Ghazoini, Djidji, Adopo. Allenatore: Moreno Longo

Arbitro: Massa (sez. Imperia)

VAR: Nasca

Ammoniti: Godin (I), Ola Aina (T), Meite (T)

Espulsi:

Note: 0′ recupero