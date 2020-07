Nella formazione per Inter-Torino, Romelu Lukaku non compare neanche in panchina: Antonio Conte ha deciso di risparmiare il belga

Fuori dai titolari Eriksen ed Skriniar, Antonio Conte non rischia Romelu Lukaku. L’attaccante belga non sarà neanche in panchina in Inter-Torino, questa la decisione dell’allenatore nerazzurra. Il numero 9 interista ha accusato qualche problemino fisico nei giorni scorsi e la sua esclusione dall’undici titolare era data per certa. A sorpresa, invece, Conte ha deciso di non portarlo con sé neanche in panchina e di mandarlo in tribuna.

Una decisione probabilmente conservativa per evitare la tentazione di mandarlo in campo in caso di necessità, rischiando guai peggiori: “Faremo le giuste valutazioni, perderlo ora vorrebbe dire non averlo per tutto il resto della stagione”. Un rischio che l’allenatore dell’Inter ha deciso di non correre, affidandosi a Sanchez-Lautaro Martinez dal primo minuto e contando sulla giovinezza di Esposito in panchina.