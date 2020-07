Inter-Torino chiude il programma della trentaduesima giornata di Serie A, una sfida importante per Antonio Conte che si aspetta una reazione dopo il pari col Verona

In preda ad una vera e propria bufera dettata dai risultati e da fattori extra campo (come il caso Brozovic), l’Inter ospita questa sera il Torino nel posticipo della trentaduesima giornata di Serie A. Una sfida che, complici la sconfitta della Lazio e il pareggio tra Atalanta e Juventus, potrebbe regalare il secondo posto ai nerazzurri in caso di vittoria. Alle prese con l’emergenza infortuni (nuovo stop per Vecino e condizioni non ottimali di Lukaku), Antonio Conte recupera D’Ambrosio e Bastoni, rientrati dalla squalifica. Galvanizzati dal successo contro il Brescia, gli ospiti non possono ancora dormire sonni tranquilli, visto che la zona retrocessione dista solamente 5 punti. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Inter-Torino

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Brozovic, Gagliardini, Young; Borja Valero; Lautaro Martinez, Sanchez. All. Conte

TORINO (3-5-1-1):Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Rincon, Meite, Ansaldi, Ola Aina; Verdi, Belotti. All. Longo

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 76; Lazio 68; Atalanta 67; Inter 65 *; Roma 54; Napoli 52; Milan 50; Sassuolo 46; Verona 44; Bologna 42; Cagliari 41; Parma 40; Fiorentina 36; Udinese e Sampdoria 35; Torino 34 *; Genoa 30; Lecce 29; Brescia 21; Spal 19.

* una partita in meno