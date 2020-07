Coronavirus, bollettino 13 luglio: 169 contagi, 13 vittime

Ecco il consueto bollettino giornaliero sull’andamento dell’epidemia di Coronavirus in Italia. I dati del 13 luglio 2020

E’ stato diramato il nuovo bollettino relativo alla curva epidemica del Coronavirus in Italia. Aumentano le vittime per Covid-19 rispetto alla giornata di ieri. Oggi sono 13, 4 in più rispetto a 24 ore fa. Calano, invece, i nuovi contagi, che sono 169, mentre domenica erano stati 234. Il numero delle vittime dall’inizio della pandemia sale così a 34.967. Il totale dei casi è 243.230, mentre gli attuali positivi sono 13157. 178 i guariti (ieri 349) per un totale di 195.106.