SONDAGGIO CM.IT – Juventus, futuro Sarri: niente riconferma

I follower della pagina Twitter di Calciomercato.it si sono espressi sul futuro di Maurizio Sarri in vista della prossima stagione

Pareggio sudato per la Juventus di Maurizio Sarri che ieri sera a Torino contro l’Atalanta ha agguantato un punto prezioso grazie a due calci di rigore magistralmente trasformati da Cristiano Ronaldo. Le reti di CR7 hanno di fatto salvato il tecnico bianconero da una pioggia di critiche inevitabili. I follower della pagina Twitter di Calciomercato.it si sono espressi proprio sul futuro di Sarri con il 47,9% di votanti che non vorrebbe la riconferma dell’allenatore ex Napoli. Per il 36,8 dovrebbe rimanere un altro anno, mentre per il 15,4 la conferma è subordinata alla vittoria della Champions.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, Chelsea forte su Havertz: doppio assist per Juventus ed Inter

Calciomercato Inter e Juventus, tutti pazzi per Zaniolo: 70 milioni!