Genoa-Spal, primo match domenicale di Serie A, finisce 2-0 per i padroni di casa: i rossoblu’ sperano nella salvezza, ospiti ormai verso la B

Il Genoa fa il suo dovere e si aggiudica lo scontro diretto contro la Spal per continuare a sperare nella salvezza. Prima parte di gara molto equilibrata, sbloccata da una gran giocata di Pandev che salta Vicari e insacca in diagonale. Lo stesso Pandev va vicino al raddoppio, l’occasionissima ce l’ha Iago Falque che però si fa parare un rigore da Letica nel finale di tempo. L’episodio non rimette in partita gli uomini di Di Biagio, che capitolano una seconda volta a inizio ripresa su gran punizione di Schone. Vanno vicini al gol ancora Pinamonti, Sanabria e ancora Schone, la Spal non riesce mai a rendersi pericolosa e abbandona, probabilmente, le ultime possibilità di salvezza rimanendo in questo momento a -11 dalla salvezza. Il Genoa invece sorpassa il Lecce in attesa dell’impegno dei pugliesi a Cagliari.

GENOA-SPAL 2-0 – 24′ Pandev, 54′ Schone

CLASSIFICA: Juventus* 76; Lazio 68*; Atalanta* 67; Inter 65; Roma 54*; Napoli 51; Milan 49; Sassuolo 46*, Verona 43; Bologna 41; Cagliari 40; Parma 39; Fiorentina e Udinese 35; Torino 34; Sampdoria 32; Genoa 30*; Lecce 28; Brescia* 21; Spal 19*.

*una partita in più