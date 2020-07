Napoli-Milan, Paqueta: “Ho più fiducia. Gattuso grande uomo”

Parla Lucas Paqueta. Il brasiliano, schierato titolare da Stefano Pioli, è stato intervistato prima del calcio d’inizio di Napoli-Milan.

Ancora una maglia da titolare per Lucas Paqueta. Il brasiliano avrà la possibilità di mettersi in mostra dal primo minuto anche in Napoli-Milan, match valevole per la 32esima giornata di Serie A.

Il talento ex Flamengo ha parlato prima del calcio d’inizio: “Ho più fiducia, sto lavorando tanto, spero di fare una grande partita – ammette ai microfoni di ‘Sky Sport’ – Gattuso? Felice di poterlo rivedere. E’ una grande persona ma dobbiamo pensare a vincere e continuare a crescere”.

