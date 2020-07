Antonio Donnarumma indisponibile per il match del Milan in casa del Napoli. Il portiere rossonero si è infortunato durante la rifinitura di sabato

Antonio Donnarumma non sarà disponibile per la trasferta di questa sera del Milan contro il Napoli. Il portiere rossonero e fratello di Gigio ha accusato un risentimento ai muscoli flessori della coscia sinistra durante la rifinitura di sabato a Milanello. Donnarumma senior non partirà quindi per Napoli insieme al resto della squadra e verrà valutato nella giornata di domani. Al suo posto convocato il giovane della Primavera Soncin.

La lista dei convocati di Pioli:

portieri: Begovic, G. Donnarumma, Soncin;

difensori: Calabria, Conti, Gabbia, Hernandez, Kjær, Laxalt, Romagnoli.

centrocampisti: Bennacer, Biglia, Bonaventura, Brescianini, Calhanoglu, Kessie, Krunic, Paqueta, Saelemaekers;

attaccanti: Ibrahimovic, Leao, Maldini, Rebic.

