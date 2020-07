Inter, Lukaku ha svolto esami clinici per stabilire l’entità del problema fisico: ecco la decisione sulla gara con il Torino

Antonio Conte e l’Inter tirano un sospiro di sollievo. Le condizioni fisiche di Lukaku infatti non preoccupano. Stando a quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, infatti, l’attaccante nerazzurro, in seguito al problema accusato tra l’anca e la coscia, ha svolto degli esami il cui esito sarebbe stato positivo. Non ci sarebbero lesioni muscolari, ma per l’attaccante belga verrà comunque scelta la strada della prudenza. Conte sembra orientato a dargli un turno di riposo contro il Torino, con Sanchez e Lautaro Martinez titolari in attacco.