DIRETTA Serie A, Udinese-Sampdoria: le formazioni UFFICIALI! LIVE

La Sampdoria fa visita all’Udinese in una partita molto importante in chiave salvezza valida per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A. Da un lato i blucerchiati di Ranieri vogliono tornare al successo dopo il ko contro l’Atalanta per allontanarsi dalla zona calda e agganciare proprio i friulani in classifica; dall’altra i bianconeri di Gotti proveranno ad allungare la striscia di tre risultati utili per avvicinarsi all’aritmetica salvezza. All’andata i liguri si imposero 2-1. Calciomercato.it vi offre il match della ‘Dacia Arena’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

UDINESE (3-5-2): Musso; Troost Ekong, Nuytinck, Samir; Stryger-Larsen, Jajalo, Walace, De Paul, Sema; Nestorovski, Lasagna. All. Gotti

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Depaoli, Ekdal, Linetty, Thorsby; Ramirez; Quagliarella. All. Ranieri

