DIRETTA Serie A, Genoa-Spal: segui la cronaca LIVE

Il Genoa ospita la Spal in una gara molto delicata valida per la trentaduesima giornata di Serie A tra le uniche due squadre che non hanno ancora mai vinto dalla ripresa del campionato dopo lo stop per il coronavirus. I rossoblu di Nicola sono costretti a vincere per abbandonare almeno momentaneamente il terzultimo posto e mettere pressione al Lecce, mentre i ferraresi di Di Biagio cercano l’impresa per provare ad alimentare le sempre più flebili chance di salvarsi. All’andata finì in parità 1-1. Calciomercato.it vi offre la sfida di ‘Marassi’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

GENOA (3-5-2): Perin, Goldaniga, Zapata, Masiello; Biraschi, Schone, Behrami, Cassata; Falque; Pandev, Pinamonti.. All. Nicola

SPAL (4-5-1): Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi, Reca; Strefezza, Missiroli, Tunjov, Dabo; Petagna, Floccari. All. Di Biagio

