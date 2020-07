DIRETTA Serie A, Cagliari-Lecce: le formazioni UFFICIALI! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match della ‘Sardegna Arena’ tra le squadre di Zenga e Liverani in tempo reale.

Il Cagliari affronta il Lecce in una partita valida per la 32esima giornata del campionato di Serie A, tredicesimo turno del girone di ritorno. Raggiunta quota 40 punti, i sardi di Zenga hanno ancora poco da chiedere a questa stagione, ma c’è la voglia di finire bene e raggiungere il decimo posto. I salentini di Liverani, invece, sono in piena lotta per non retrocedere e dopo il bel successo contro la Lazio sperano di ripetersi contro i rossoblu. Calciomercato.it vi offre il match della ‘Sardegna Arena’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Klavan, Lykogiannis; Ionita, Nandez, Nainggolan, Rog, Mattiello; Simeone, Joao Pedro. All. Zenga

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Lucioni, Paz, Calderoni; Barak, Petriccione, Mancosu; Saponara, Falco; Babacar. All. Liverani

CLASSIFICA: