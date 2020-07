Big match questa sera al San Paolo, dove Napoli-Milan chiude il programma domenicale della trentaduesima giornata di Serie A

Penultima gara della trentaduesima giornata di Serie A, Napoli-Milan rappresenta quasi uno spareggio europeo per i rossoneri, protagonisti di un ottimo campionato al ritorno del lockdown e distanti solamente due punti dalla squadra campana. Dopo aver già battuto Inter, Juventus, Lazio (in Coppa Italia) e Roma, Gattuso vuole aggiungere un’altra vittima illustre sul suo ruolino di marcia. Una gara dalle forti emozioni per l’ex rossonero, che l’anno scorso ha vissuto questa sfida sull’altra panchina. Dopo aver battuto Romae Juve in casa, Ibrahimovic e compagni tenteranno di concedere il bis anche in trasferta, dopo la bella vittoria all’Olimpico contro i biancocelesti. Calciomercato.it seguirà la partita in tempo reale.

Formazioni Napoli-Milan

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. All. Gattuso

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Paqueta, Rebic, Calhanoglu; Ibrahimovic. All. Pioli

CLASSIFICA SERIE A: