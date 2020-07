Juric contro il suo futuro? E’ questo uno dei temi più interessanti riguardanti Fiorentina-Verona, in programma alle 19.30 per la trentaduesima giornata

I quattro punti conquistati contro Parma e Cagliari rappresentano una boccata d’ossigeno per la Fiorentina che ospita oggi una delle più belle rivelazioni del campionato: il Verona. La squadra di Juric viaggia sulle ali dell’entusiasmo dopo il bel 2-2 contro l’Inter e andrà a Firenze per cercare punti importanti. Una vittoria al Franchi ridurrebbe a tre i punti di svantaggio dal Milan, impegnando in serata in casa del Napoli. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni ufficiali Fiorentina-Verona

FIORENTINA (3-4-3): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Igor; Lirola, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Ribery, Sottil, Kouame. All. Iachini

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Amrabat, Veloso, Dimarco; Pessina, Lazovic; Di Carmine. All. Juric

CLASSIFICA SERIE A: