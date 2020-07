Calciomercato Torino, Longo ‘spazza via’ il rinnovo

In conferenza stampa il tecnico del Torino Moreno Longo, alla vigilia della gara con l’Inter, risponde alle domande sul rinnovo

Gara delicata per il Torino che vede la zona pericolo a soli 5 punti: contro l’Inter i granata sono chiamati a fare punti per provare ad allontanarsi dalle posizioni critiche. Lo sa Longo che, anche per questo, dribbla le domande sul suo futuro e sul rinnovo di contratto ancora in bilico. “Ora non ci penso, sono concentrato sul bene del Torino e lo stesso dico di fare ai ragazzi”, le parole dell’allenatore in conferenza stampa alla vigilia del match.

“Non è il momento di pensare all’io ma al noi: dobbiamo considerare il bene della squadra e non gli interessi del singolo”. Longo detta la strada per tirarsi fuori dalla zona pericolo: “Serve la coesione e le forza del gruppo: sono queste le prerogative che fanno parte da sempre della storia del Torino”.