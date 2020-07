La Roma insegue Cavani, che piace anche al Flamengo. Il ‘Matador’ però vuole restare in Europa ed esclude la destinazione brasiliana

Il possibile arrivo alla Roma di Edinson Cavani è vincolato al cambio di proprietà nel club giallorosso, come rivelato dall’intermediario Gaston Fernandez in esclusiva a Calciomercato.it. L’attaccante uruguaiano è svincolato dopo la fine del contratto con il PSG e oltre ai giallorossi fa gola a diverse squadre e non solo in Europa. L’ultima a farsi avanti – stando al portale ‘Fichajes.net’ – sarebbe stato il Flamengo, a caccia di un sostituto in attacco di Bruno Henrique. Operazione che si preannuncia comunque tutta in salita considerando l’ingaggio pesante del ‘Matador’ e soprattutto la volontà dell’ex Napoli di restare in Europa. Vedremo se prossimamente ci saranno novità sul fronte Roma per il futuro di Cavani.

