Calciomercato Milan, conferme su Bakayoko ma che concorrenza!

C’è il Milan sulle tracce di Tiemoue Bakayoko. Il centrocampista francese piace al Milan ma non solo: aumenta la concorrenza per l’ex Monaco

Tiemoue Bakayoko è un obiettivo del Milan. Il centrocampista francese ha più volte manifestato il desiderio di far ritorno in rossonero. Il calciatore, che il 30 giugno ha detto addio al Monaco, è pronto per una nuova avventura. Il Chelsea ha bisogno di vendere per piazzare i suoi colpi di mercato e Bakayoko non è un profilo che piace a Lampard.

L’addio al club londinese appare ovvio ma non è certo il suo nuovo approdo al Milan. L’interesse da parte dei rossoneri trova conferme ancora una volta in Francia: secondo Le10Sport il Milan è sulle sue tracce al pari del Psg ma la novità è rappresentata dal Bayern Monaco.

Il club tedesco – si legge – starebbe pensando sia a Bakayoko che Tanguy Nodmbele del Tottenham. Il Milan rischia dunque di essere beffato per una seconda volta, dopo il colpo Tanguy Kouassi messo a segno dai bavaresi.

