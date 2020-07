Zapata, ieri a segno contro la Juventus, è incedibile per l’Atalanta. Paratici accelera per Milik per il nuovo centravanti

La Juventus resiste all’uragano Atalanta e prenota il nono scudetto consecutivo. Non si ferma nel mentre il lavoro sul mercato di Paratici, a caccia di un nuovo centravanti per rinnovare il reparto e trovare un sostituto di Higuain, destinato all’addio. Proprio in casa Atalanta c’è quel Duvan Zapata da tempo monitorato dalla dirigenza della Continassa, ma ritenuto incedibile dagli orobici come scrive ‘Tuttosport’. Il colombiano è andato a segno ieri sera all’Allianz Stadium, con la ‘Dea’ che non vorrebbe privarsene nonostante le numerose richieste.

Juventus, Paratici accelera per Milik: la situazione

La Juve così continua a spingere per Milik e prossimamente potrebbe accelerare la trattativa con il Napoli per l’attaccante polacco. L’ex Ajax è in scadenza di contratto nel 2021 e gradirebbe la destinazione bianconera. Non sarà facile però trattare con il sodalizio partenopeo, che non è intenzionato a fare sconti per Milik. La chiave potrebbe essere Bernardeschi, profilo gradito soprattutto a Gattuso in casa azzurra. L’ingaggio (da 4 milioni all’anno) del fantasista numero 33 può frenare però l’affare, oltre alla volontà dell’ex Fiorentina di preferire l’estero e la Premier League in caso d’addio alla Juve.

