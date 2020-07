La Fiorentina tiene gli occhi saldamente puntati in Bundesliga da dove potrebbe arrivare in Serie A il figlio d’arte Marcus Thuram

Estate di mercato calda per la Fiorentina che potrebbe rinnovare soprattutto l’attacco visto che Vlahovic piace al Milan per il post-Ibrahimovic e il Manchester United è tornato alla carica per Federico Chiesa. In caso di doppia cessione servirà per forza di cose un nome di spicco per dare nuova verve alla fase offensiva della società viola. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Commisso e soci non rimangono certamente a guarda e secondo quanto sottolineato da ‘La Nazione’ i toscani sarebbero a fari spenti su Marcus Thuram. Il talento del Borussia Moenchengladbach che si è messo in luce quest’anno con 14 gol in Bundesliga e non sarebbe mai uscito dai radar viola. Il Borussia è sicuro di averlo blindato fino al 2023 ma ciò nonostante è anche disposto a discutere del futuro del ragazzo con le società interessate come la stessa Fiorentina.

