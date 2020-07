Brescia, infortunio Tonali: le condizioni del centrocampista

Brescia, altra tegola per Lopez dopo la sconfitta con la Roma: infortunio Tonali, il centrocampista si fa male nel finale di gara

Sconfitta pesante per il Brescia, che dopo lo 0-3 con la Roma vede la salvezza più lontana. La squadra di Lopez incassa inoltre un’altra brutta notizia, che mette forse la pietra tombale sulle speranze di rimonta in classifica. Nel finale del match contro i giallorossi, infatti, si è fatto male Sandro Tonali. Il talentuoso centrocampista ha accusato un problema ai flessori della coscia negli ultimi minuti, venendo costretto a lasciare il campo. Serviranno degli esami clinici per stabilire l’esatta entità dell’infortunio, il giocatore rischia di saltare le ultime decisive gare per il futuro della sua squadra.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Brescia-Roma, finale teso | Spunta la frase contro Zaniolo

Pagelle e Tabellino Brescia-Roma 0-3: Perez valore aggiunto, Chancellor disastroso