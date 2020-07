Igli Tare, dirigente della Lazio, ha parlato di mercato e ha annunciato l’incontro con Inzaghi e Lotito

Igli Tare fa il punto sulla sua Lazio poco prima del match di Serie A contro il Sassuolo: “Solo vincere ti dà la certezza di aver ritrovato le motivazioni. Abbiamo parlato molto a lungo con la squadra negli ultimi due o tre giorni. Anche loro stessi si son fatti una bella autocritica. Dobbiamo ripartire oggi, il campionato è ancora aperto e noi abbiamo l’obbligo di provarci fino alla fine – le parole del dirigente a ‘Sky Sport’ – Autocritica? Quando mancano quattordici calciatori è impossibile dare il cento per cento. Per noi non deve essere un alibi ma uno stimolo in più. Dobbiamo lottare con la Juve fino in fondo”. Clicca qui per nuovi dettagli.

IL MERCATO – “Allargare la rosa sul mercato? Chi avrebbe pensato nella vita che succedesse una pandemia come il Covid – prosegue Tare – Prima della pandemia si diceva che la rosa della Lazio era lunga e larga. A fine campionato ci siediamo con presidente e allenatore e faremo un resoconto di tutta la stagione. Non voglio usare alibi”.

