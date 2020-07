Il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha parlato al termine del match vinto contro la Lazio

Vittoria importante per il Sassuolo di Roberto De Zerbi che ha sbancato l’Olimpico con una grande prova. Il tecnico neroverde ha commentato il successo ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Questa è una grande vittoria. E’ una vittoria di tutta la squadra perché ha fatto gol Raspadori, un prodotto del settore giovanile del Sassuolo. Vuol dire che lavora bene tutta la squadra: se cambiamo 9 giocatori e facciamo una grande partita a Roma contro la Lazio, vuol dire che la società e la squadra lavorano bene. Potevamo fare più gol però non mi posso lamentare. Chiedo solamente più convinzione perché i giocatori sono strepitosi”.

Sugli obiettivi: “L’obiettivo è la squadra davanti a noi, che in questo momento è il Milan, fin quando non potremo più raggiungerla. Fin quando il campo non ci dirà che non possiamo più arrivare al settimo posto, noi daremo il massimo”.

FUTURO – “Non è la mia creatura ma la sento mia. Mi lego ai giocatori, l’aspetto umano fa la differenza e adesso non voglio lasciare il Sassuolo. Sto bene e non ho frenesie di andare da altre parti”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Le pagelle di Lazio-Sassuolo: Luis Alberto illude, Caputo decide