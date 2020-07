Juventus-Atalanta, Sarri in ansia: problemi per de Ligt

Juventus-Atalanta, problemi fisici per de Ligt dopo uno scontro di gioco: Sarri e i bianconeri in ansia per il difensore olandese

Partita molto dura per la Juventus contro l’Atalanta, bianconeri in difficoltà a lungo dal punto di vista fisico e del gioco contro i bergamaschi. Altri problemi per il prosieguo potrebbero prospettarsi per la squadra di Sarri. De Ligt infatti, nel corso del secondo tempo, dopo un duro scontro di gioco è caduto male a terra battendo con la spalla destra. Per qualche istante si è temuto anche il cambio immediato, l’olandese è però rimasto in campo. Anche se nel corso dei minuti finali in qualche occasione lo si è visto correre con il braccio in posizione innaturale, probabilmente per il dolore. Le condizioni del giocatore saranno da valutare nel corso dei prossimi giorni, forse serviranno esami medici. Una sua assenza nel finale di stagione sarebbe una grossa tegola, in una difesa già alle prese con varie defezioni.

