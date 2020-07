La Juventus ha diramato la lista dei convocati di Maurizio Sarri per la sfida di questa sera contro l’Atalanta. Nessuna sorpresa

È il giorno di Juventus–Atalanta, big match in programma questa sera all’Allianz Stadium. I bianconeri per consolidare la vetta della classifica, la squadra di Gasperini per centrare la decima vittoria consecutiva in Serie A. Sarri avrà tutti a disposizione ad eccezione dei lungodegenti Demiral, De Sciglio e Khedira. Tornano de Ligt e Dybala dopo la squalifica.

Ecco la lista completa:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon

Difensori: Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Rugani

Centrocampisti: Pjanic, Matuidi, Bentancur, Ramsey, Rabiot, Muratore

Attaccanti: Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Cuadrado, Higuain, Bernardeschi, Olivieri