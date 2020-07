La Juventus, per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A, ospita la lanciatissima Atalanta

Dopo la batosta subita in rimonta contro il Milan, la Juventus ospita l’Atalanta per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A. Una sfida che vale un pezzo di scudetto per la squadra di Sarri, che può contare sul ritorno di Dybala e sulla vena realizzativa di Cristiano Ronaldo; di contro, i nerazzurri di Gian Piero Gasperini sono reduci da dieci vittorie consecutive in campionato e sono a 9 punti dalla capolista, avversario di giornata. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dell’Allianz Stadium di Torino.

FORMAZIONI UFFICIALI JUVENTUS-ATALANTA

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Danilo; Rabiot, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Dijmsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Ilicic; Zapata. All. Gasperini

CLASSIFICA SERIE A: