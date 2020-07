Dalla Spagna sono sicuri, la Lazio sta per riportare in Italia il trequartista argentino ex Palermo Franco Vazquez

Possibile ritorno in Italia per Franco Vazquez. Stando a ‘transfer20.com’ la Lazio sarebbe vicina a mettere le mani sul cartellino del trequartista argentino, che in Serie A ha già indossato – con eccellenti risultati – la maglia del Palermo. Il 31enne è in scadenza nel giugno 2021 col Siviglia e da tempo non più al centro del progetto della squadra andalusa, il suo passaggio in biancoceleste potrebbe consentire al club spagnolo di incassare circa 8 milioni di euro.

