Dalla Spagna riportano che l’Atalanta sarebbe pronta a mettere sul tavolo ben 30 milioni di euro per acquistare dall’Atletico Madrid, Angel Correa

Angel Correa è stato un’estate accostato al Milan. L’argentino dell’Atletico Madrid era l’obiettivo numero uno per l’attacco di Boban e Maldini. La trattativa, però, nonostante la volontà del calciatore di cambiare aria, non andò a buon fine.

Ora Correa potrebbe sbarcare in Italia ma non più per vestire il rossonero: secondo quanto riportano in Spagna, il calciatore sarebbe diventato un obiettivo dell’Atalanta.

I bergamaschi – si legge su Todofichajes.com – sarebbero pronti a mettere sul piatto un’offerta di 30 milioni di euro per strappare Correa ai Colchoneros. La trattativa dovrebbe entrare nel vivo una volta conclusa la Champions League.

