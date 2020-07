Sorteggio Champions, Chiellini allo scoperto: “Obiettivo Lisbona!”

Le parole del capitano della Juventus Giorgio Chiellini prima del sorteggio della final eight di Champions League

Prima del sorteggio Champions in quel di Nyon ha parlato il capitano della Juventus Giorgio Chiellini, collegato in diretta dalla Continassa: “Non è stato facile restare in forma soprattutto per calciatori come me con qualche anno in più. Il vero allenamento è stato correre dietro a mia figlia. Non abbiamo mai avuto tutto questo tempo per stare con la famiglia. Ora però siamo felici di ricominciare la stagione. Aspettiamo che riprenda con ansia anche la Champions. Vogliamo arrivare a Lisbona ma dobbiamo prima superare il Lione“, ha concluso Chiellini.

