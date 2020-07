Moto GP, l’annuncio su Valentino Rossi | ‘Nuova’ avventura

Valentino Rossi correrà nel 2021 e nel 2022 con la Petronas, team satellite della Yamaha. Il ‘Dottore’ continuerà così la sua avventura nel Motomondiale

Valentino Rossi non smette e rilancia. Il campione di Tavullia – come anticipa ‘La Gazzetta dello Sport’ – correrà per almeno altre due stagioni in Moto GP. Il nove volte campione del mondo nel 2021 sarà alla guida della Petronas, team satellite della Yamaha. Rossi avrà comunque una M1 ufficiale, con l’annuncio che dovrebbe arrivare a Jerez. Il ‘Dottore’ firmerà per una stagione, con opzione per il 2022, quando avrà 43 anni. Il sogno è battere il rivale Marquez per conquistare il decimo Mondiale e superare Agostini per numeri di gran premi vinti.

