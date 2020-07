Liverpool, tegola per Klopp: stagione finita per Henderson

Il Liverpool fa i conti con l’infortunio di Jordan Henderson: Klopp conferma che il difensore sarà out in questo finale di stagione, i dettagli

Il Liverpool fa i conti con l’infortunio di Jordan Henderson: il difensore finisce qui la sua stagione per l’infortunio al ginocchio rimediato nella gara contro il Brighton. Un problema che sembrava potesse costare un lungo ko al calciatore che, invece, potrà far rientro in campo già all’inizio della prossima stagione.

Lo ha spiegato Jurgen Klopp parlando di “migliore tra le cattive notizie”. Questo perché l’infortunio è meno grave del previsto: “E’ un infortunio al ginocchio ma non c’è la necessità di intervenire chirurgicamente. Non giocherà più in questo finale di stagione ma sono sicuro che potrà iniziare con noi la nuova stagione”. Klopp ha anche parlato di Lovren che tornerà subito a disposizione dei Reds e potrà sostituire il compagno di squadra infortunato.