Cambia l’arbitro in Real Madrid-Deportivo Alaves. Gil Manzano, infortunato, ha lasciato il posto nel secondo tempo a Rodriguez Carpallo

Fuori programma nel match di Liga tra Real Madrid e Deportivo Alaves che si sta giocando all’Estadio Alfredo Di Stefano. Infortunio nella parte finale del primo tempo per l’arbitro Gil Manzano, che non è riuscito a proseguire la gara dopo l’intervallo. Il suo posto in campo è stato così presto dal quarto uomo Rodriguez Carpallo, che arbitrerà la partita nella ripresa. Il Real, capolista del campionato, aveva chiuso la prima frazione in vantaggio per 1-0 grazie alla rete su rigore del solito Benzema.

