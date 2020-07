Juventus, Nedved sui sorteggi Champions League: “Abbiamo un obiettivo”

“Real Madrid e Manchester City sono due squadre che possono ambire alla vittoria finale, ma prima c’è il Lione”. In occasione dei sorteggi di Champions League, Pavel Nedved ha mandato un avvertimento a tutto l’ambiente bianconero. “Il nostro obiettivo è arrivare in Portogallo – spiega a Sportmediaset-. Ricordiamoci che si giocherà in un periodo in cui solitamente il calcio è fermo. Ma questo nuovo format, con tre gare secche, è davvero molto interessante”.

