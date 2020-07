Inter, “Conte come Mazzarri”: tecnico sempre più sotto ‘processo’

L’Inter, scivolata al quarto posto, in difficoltà e si fanno i bilanci sulla prima stagione di Conte in nerazzurro

Un punto nelle ultime due giornate, il sorpasso dell’Atalanta e il primo posto che ormai rappresenta un miraggio. L’Inter si aspettava un finale di stagione diverso ed ora si è aperto il processo a Conte. Per qualcuno l’allenatore nerazzurro potrebbe anche andare via a fine stagione, ma di certo il suo primo anno da interista – salvo sorprese nelle prossime settimane o una vittoria in Europa League – non passerà agli annali come una stagione positiva. Le ambizioni erano altre e così il giornalista della ‘Gazzetta dello Sport’ Sebastiano Vernazza, sulle pagine della rosea, scrive: “E’ stato preso per bonificare la palude mentale e motivazionale che ammorba Appiano ed invece è finito dentro lo stagno come i predecessori”. Così, numeri alla mano “ora è più vicino a Mazzarri, quinto nel 2013-14, che a Mourinho“.

Secondo Vernazza, preso per cambiare l’Inter, Conte è stato cambiato dalla società nerazzurra “sempre meno furioso a bordo campo, a tratti pacificato”. Ed ora c’è anche da stare attenti alle spalle: “I 14 punti di vantaggio sul quinto posto di Napoli e Roma sono una bella assicurazione sulla Champions, ma attenzione, si fa presto a dilapidare patrimoni”.