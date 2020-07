Inter, Fabregas e l’aneddoto su Conte: “Diego Costa urlò verso di lui”

Cesc Fabregas ha raccontato un aneddoto su Conte ai tempi in cui era suo allenatore al Chelsea

Alla ‘BBC’ Cesc Fabregas ha raccontato un divertente aneddoto su Conte, sul banco degli imputati per la crisi dell’Inter, che il centrocampista spagnolo ha avuto al Chelsea.

“Nei primi tre mesi non giocavo mai, poi andammo sul campo del Manchester City avendo già vinto sette partite e mi disse che dovevo giocare. Giocai benissimo, vittoria per 3-1 e nella gara successiva affrontavamo il West Bromwich. La classica partita con squadra chiusa, che difende tutta dietro la linea della palla. Pensavo fosse la mia partita, invece Conte mi lasciò in panchina. Iniziai a scaldarmi al 70′ ma niente, arriviamo al 78′ e ancora non entro. Ad un certo punto, Diego Costa si avvicina a bordocampo e comincia a urlare verso Conte: ‘Metti Cesc, metti Fabregas subito!‘. Lui fece finta di non sentire, però dopo due minuti mi mette in campo. Ne passano altri due e servo l’assist-gol proprio a Diego Costa. Fu fantastico”, ha concluso Fabregas.

.@cesc4official‘s stories about Diego Costa are amazing 😂 The former Arsenal and Chelsea midfielder is the first guest on the new-look #MOTDTop10 podcast. Download and subscribe via @BBCSounds: https://t.co/gGV7kzvH1T pic.twitter.com/OkcOmyhVBX — Match of the Day (@BBCMOTD) July 9, 2020

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, terremoto Inter | Già scelto il sostituto di Conte