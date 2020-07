Daniel Fuzato, portiere della Roma, ha prolungato il proprio contratto con i giallorossi fino al giugno del 2023

Prosegue il rapporto tra il giovane Daniel Fuzato e la Roma. Nelle scorse settimane vi avevamo parlato di un progetto condiviso tra club e calciatore che per la prossima stagione potrebbe andare a maturare in prestito in Portogallo. Proprio in questa direzione soffia forte il vento provocato dal rinnovo di quest’oggi ufficializzato dai canali giallorossi: “L’As Roma è lieta di annunciare che Daniel Fuzato ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2023″. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, ESCLUSIVO: sondaggi di Milan e Roma per Godfrey

Sono poi arrivate anche le prime parole di Fuzato: “Questo rinnovo rappresenta una tappa importante della mia carriera. So che dovrò maturare ancora esperienze per completare il mio processo di crescita ma la fiducia che il club ha riposto in me, testimoniata dal prolungamento del contratto, mi inorgoglisce. Legare il mio futuro alla Roma era un mio obiettivo e sono felice di averlo raggiunto”.

