Proseguono i contatti tra Milan ed Eintracht Francoforte per anticipare lo scambio tra Ante Rebic e Andre Silva. I due attaccanti hanno reso molto bene in questa seconda parte di stagione convincendo entrambe le società a veocizzare l’affare in via definitiva. Tuttavia, a tenere banco è ancora la clausola del 50% sulla futura rivendita di Rebic che i tedeschi devono corrispondere alla Fiorentina: clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

Calciomercato Milan, accordo verbale per Rebic: le ultime

Le due dirigenze, riporta ‘Tuttosport’, avrebbero trovato l’intesa verbale per una valutazione da 25 milioni di euro del cartellino. Le parti sono al lavoro da settimane ma proveranno ad arrivare a un accordo forti della volontà di entrambi i calciatori. Inoltre, Fali Ramadani, che cura gli interessi di Rebic e Luka Jovic tra gli altri, è stato ricevuto in udienza a Casa Milan due giorni fa e con il club rossonero ha parlato anche della situazione del classe 1997, per il quale resta il nodo ingaggio da 5 milioni di euro netti.

