La Juventus insiste per Chiesa e potrebbe inserire Higuain nell’affare con la Fiorentina per il gioiello della Nazionale azzurra

La Juventus non smette di guardare con attenzione a Federico Chiesa per l’attacco. Paratici resta alla finestra per il talento della Fiorentina, che non è disposta però a fare sconti ai bianconeri per il suo gioiello, valutato non meno di 70 milioni di euro dal patron Commisso. La Juve potrebbe comunque affondare presto il colpo, mettendo delle contropartite nell’affare per abbassare la cifra cash.

Juventus, jolly Higuain nella corsa a Chiesa

La Fiorentina – stando a ‘La Gazzetta dello Sport’ – sarebbe disposta a valutare l’inserimento di alcuni giocatori nell’operazione, tra cui Romero che tornerà a Torino dal prestito al Genoa. Ci sarebbe però un altro nome che stuzzicherebbe il club viola: ovvero Gonzalo Higuain, fuori dai progetti della ‘Vecchia Signora’ e con Paratici che sta cercando una sistemazione per l’argentino. Lo scoglio più grosso sarebbe l’ingaggio del ‘Pipita’, anche se la Fiorentina potrebbe spalmare i 7,5 milioni di stipendio che il bomber percepisce attualmente a Torino. Per Commisso si tratterebbe di un altro colpo di caratura internazionale dopo l’arrivo la scorsa estate di Ribery.

