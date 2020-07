Calciomercato Juventus, dalla Spagna: Griezmann verso i bianconeri!

Antoine Griezmann, secondo quanto riportato da Don Balon, sarebbe pronto a vestire la maglia della Juventus nel prossimo futuro, e non dipenderebbe soltanto da Cristiano Ronaldo

Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, Antoine Griezmann sarebbe sempre più vicino a vestire la maglia della Juventus nella prossima stagione, o in quella successiva. Il centravanti francese, attualmente al Barcellona, sarebbe stato designato come erede di Cristiano Ronaldo alla Vecchia Signora, ma ci sarebbe una novità.

L’operazione Griezmann-Juventus infatti, potrebbe andare in porto anche se Ronaldo non dovesse lasciare la società di Andrea Agnelli. Le petit diable non sentirebbe infatti il sostegno giusto in maglia azulgrana, e sarebbe pronto a lasciare spazio al ritorno di Neymar al Camp Nou.

