Calciomercato, UFFICIALE: De Biasi torna in panchina

Nuova avventura da commissario tecnico di una Nazionale per Gianni De Biasi. C’è l’annuncio ufficiale

Gianni De Biasi riparte dall’Azerbaigian. La Federazione ha annunciato ufficialmente di aver incaricato l’allenatore italiano come nuovo commissario tecnico. Prosegue dunque all’estero e ancora in una Nazionale l’avventura dell’ex ct dell’Albania. Reduce dall’ultima esperienza con l’Alaves in Liga, De Biasi ha allenato per ben sei anni la Nazionale albanese, trascinandola alla storica qualificazione ad Euro 2016. Nel suo staff ci sarà anche Claudio Bellucci, ex attaccante di Bologna e Sampdoria.

