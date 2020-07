Brescia-Roma, i convocati di Fonseca: la decisione su Kluivert

I convocati di Paulo Sousa per la gara Brescia-Roma, valida per la 32a giornata di Serie A: la scelta del tecnico su Kluivert

Torna Kluivert tra i convocati di Fonseca per Brescia-Roma. Dopo l’esclusione per scelta tecnica contro il Parma, l’attaccante olandese torna tra i giocatori che il tecnico giallorosso porterà con sé in Lombardia per la gara valida per la 32a giornata di Serie A. Nella lista non figurano gli squalificati Cristante e Mkhitaryan, entrambi fermati per un turno dal giudice sportivo.

Ecco la lista completa dei convocati:

Portieri: Pau Lopez, Fuzato, Mirante;

Difensori: Zappacosta, Kolarov, Çetin, Fazio, Mancini, Peres, Spinazzola, Ibanez;

Centrocampisti: Pellegrini, Perotti, Villar, Veretout, Zaniolo, Pastore, Diawara;

Attaccanti: Dzeko, Ünder, Kalinic, Perez, Kluivert.